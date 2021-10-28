В российском регионе на неопределенное время продлили коронавирусные ограничения

В Татарстане коронавирусные ограничения продлили на неопределенный срок. Они будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. Об этом заявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, передает ТАСС.

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Таким образом запрет на оказание в ночное время услуг общественного питания с 23:00 до 06:00 и объектов розничной торговли за исключением аптек и заправок продлится с 30 октября и до улучшения эпидситуации в регионе.

Фазлеева отметила, что запрет на работу в ночное время также касается бань и саун.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 176 новых случаев заболевания COVID-19 и 107 случаев выздоровления.

В стране за последние 24 часа выявили 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что является максимум с начала пандемии. Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186) и в Московской области (2639).