Песков связал избыточную смертность в России с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что избыточная смертность в России связана с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что COVID-19 помимо самой болезни, приводящей к летальному исходу, имеет различные последствия, которые тоже могут быть смертельными.

«Поэтому причина в ковиде», — добавил Песков.

В России за минувшие сутки выявили 1159 смертей пациентов с COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии коронавируса. Днем ранее в стране зарегистрировали 1123 летальных исхода пациентов с COVID-19. За последние 24 часа в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.