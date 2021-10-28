В России вновь обновился суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выявили 1159 смертей пациентов с COVID-19, это новый рекорд

В России за минувшие сутки выявили 1159 смертей пациентов с COVID-19 — в стране вновь обновился рекорд. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее было зафиксировано 1123 летальных исхода пациентов с COVID-19.

1 159 смертей пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

В стране за последние 24 часа выявили 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах — это рекорд с начала пандемии. Кроме того, в Москве за сутки зафиксировали 8440 новых случаев COVID-19 и 95 летальных исходов. В Санкт-Петербурге умерли 70 человек с коронавирусом, в Нижегородской области — 45.