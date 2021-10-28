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Кремль разъяснил сообщения о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации

Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации от COVID-19
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сообщения о том, что власти перезапускают государственную кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса, не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Данная кампания, как "езда на велосипеде": она ведется регулярно, в разных сегментах СМИ и постоянно корректируется», — разъяснил пресс-секретарь президента России.

Песков также опроверг информацию СМИ и подчеркнул, что никакого перезапуска быть не может, так как работа по убеждению граждан ведется на постоянной основе в разных сегментах.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к российским властям, сообщила, что в стране хотят перезапустить программу по пропаганде вакцинации от COVID-19. Собеседники издания отметили, что пока у российских властей единой концепции в этом вопросе нет, однако озабоченность темой высокая. Ранее пропагандой вакцинации занималась АНО «Национальные приоритеты», но власти пришли к выводу о недостаточной эффективности работы.

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства 20 октября призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Президент отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 по всей России остаются невысокими, при этом ситуация с распространением инфекции сложная.

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