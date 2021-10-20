Путин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19 по всей России

Путин призвал глав регионов увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства, главу государства цитирует ТАСС.

Президент отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 по всей России остаются невысокими, при этом ситуация с распространением инфекции сложная.

По словам Путина, необходимо также наращивать объемы тестирования на коронавирус. Он призвал не допустить нехватки мест для пациентов с COVID-19 в больницах.

Ранее президент поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии»