В подмосковном парке вновь открыли временный госпиталь для больных COVID-19

В Московской области в парке «Патриот» развернули временный госпиталь для больных COVID-19

В подмосковном парке «Патриот» снова развернули временный госпиталь для больных коронавирусом. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360», его цитирует ТАСС.

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Глава региона отметил, что в госпитале были развернуты дополнительные ковидные койки. Также он выразил благодарность Министерству обороны России за помощь в предоставлении парка для временной больницы и отправке врачей.

«Для нас это очень важно, так как мы обязаны оказать помощь всем, кто в ней нуждается», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Московской области является сложной. По его словам, каждый день в регионе госпитализируют больше тысячи человек с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве и Подмосковье выявлены три случая заражения мутацией коронавируса AY.4.2. Она добавила, что в ведомство взяло на контроль ситуацию с распространением данного штамма.