В еще одном регионе России закончилась вакцина «Спутник Лайт»

В Вологодской области заканчивается запас однокомпонентной российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом заявили в департаменте здравоохранения региона, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что причиной этому послужил высокий спрос на данный препарат. Жители области могут привиться «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», которых суммарно осталось в регионе около 110 тысяч доз.

В департаменте также заявили, что в ближайшие две недели поставок вакцины «Спутник Лайт» в область не ожидается.

Ранее сообщалось что в Санкт-Петербурге закончился «Спутник Лайт». В городском комитете здравоохранения отметили, что поставки «Спутника Лайт» зависят от министерства здравоохранения.