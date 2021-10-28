На складах в Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт»

В Санкт-Петербурге однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» закончилась во всех пунктах вакцинации и на складах, заявили в пресс-службе городского комитета здравоохранения, сообщает «Фонтанка».
В городском ведомстве отметили, что поставки «Спутника Лайт» зависят от министерства здравоохранения, поскольку именно оно распределяет препарат по регионам.
Сведений о поставках следующей партии однокомпонентной вакцины от коронавируса пока нет. Однако в городском комитете здравоохранения петербуржцам пояснили, что им доступна вакцина «Спутник V».
Жителей Северной столицы пригласили на прививку именно этим препаратом.
Ранее в Москве начался предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от COVID-19 для подростков.