В российском регионе больных COVID-19 стали размещать в роддомах

В Воронежской области из-за нехватки коек в специализированных госпиталях больных COVID-19 начали размещать в родильных домах. Об этом 28 октября сообщается на сайте Департамента здравоохранения российского региона.

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Уточняется, что дополнительные места для пациентов с коронавирусом организованы в родильных отделениях Богучарской, Поворинской и Семилукской районных больниц. Кроме того, в Воронеже полностью перепрофилирован для больных COVID-19 роддом №3. Дополнительные койки стали разворачивать также в отдельном корпусе роддома №2, в перинатальном центре Воронежской областной больницы №1 и других медучреждениях региона.

Местный Депздрав также напомнил, что беременным можно вакцинироваться с 22 недель. Делать прививку во время беременности и грудного вскармливания можно отечественным препаратом «Cпутник V». Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян рассказала, что у беременных осложнений после прививки от COVID-19 нет.

В Воронежской области с 25 октября по 7 ноября из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции действует режим нерабочих дней.

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