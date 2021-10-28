Собянин заявил о росте числа заболевших COVID-19 среди детей в Москве

В новую волну пандемии коронавируса число заболевших среди детей выросло в два-три раза. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его цитирует ТАСС.

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Градоначальник отметил, что из-за большого количества заболевших детей в столице нужно разработать новые подходы к лечению COVID-19 у несовершеннолетних. Он подчеркнул, что также возросло количество госпитализаций.

По словам Собянина, количество госпитализаций и число новых случаев коронавируса в Москве практически достигло пика цифр, которые наблюдались в предыдущие волны.

Ранее мэр Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в городе. Он назвал ее напряженной и подчеркнул, что число заболеваний увеличилось на 14 процентов, госпитализаций — на 10 процентов.

В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 среди детей. В ведомстве сообщили, что увеличение новых случаев коронавируса у несовершеннолетних связано с распространением «дельта»-штамма. При этом самыми уязвимыми перед вирусом остаются пожилые люди, подчеркнули в министерстве.