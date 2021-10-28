В ВОЗ заявили о неспособности вакцин в одиночку остановить пандемию

Одни лишь вакцины против коронавируса не смогут положить конец пандемии COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

По его словам, неспособность вакцин в одиночку остановить пандемию вызвана высокой заразностью «дельта»-штамма коронавируса. «Все страны, в том числе развитые, по-прежнему подвержены высокому риску заражения новыми вариантами, что приводит к инфицированию тех, кто полностью вакцинирован, ставит под угрозу эффективность имеющихся у нас средств по борьбе с вирусом и увеличивает вероятность повторного введения более строгих санитарных мер», — отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что помимо вакцинации для борьбы с COVID-19 потребуется нарастить темпы тестирования, отслеживать появление новых и опасных штаммов вируса, внедрять новые методы лечения и продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе ношение масок.

Ранее Гебрейесус оценил возможности человечества победить пандемию коронавируса. По его словам, пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Глава ВОЗ подчеркнул, что мир имеет «все необходимые инструменты» для победы над пандемией, в том числе в сфере общественного здравоохранения и медицины. «Однако мир не использовал эти инструменты хорошо», — отметил Гебрейесус.