ВОЗ подтвердила начало финальной стадии одобрения «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала начало финальной стадии рассмотрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), говорится в Twitter-аккаунте препарата.

«ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутник V" продолжается и вступает в завершающую стадию», — говорится там. Отмечается, что вскоре Россию должна посетить группа инспекторов организации для сбора необходимых данных о вакцине.

Бумажная волокита

Последнее препятствие для того, чтобы ВОЗ одобрила российскую вакцину — полный пакет документов по препарату. Бумаги, которые просят предоставить, должны описывать такие параметры вакцины, как ее качество, безопасность и эффективность.

12 октября ВОЗ заявила, что может одобрить «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. Об этом рассказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Она отметила, что точные даты инспекций пока неизвестны. При этом в ВОЗ признали «Спутник V» очень хорошей вакциной. По словам Сваминатан, на это указывают данные по эффективности препарата.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин выразил надежду, что «Спутник V» будет зарегистрирована в ВОЗ до конца ноября. «Коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, довольно активно работают в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время это будет решено», — сказал он.

Не дожидаясь

7 октября стало известно, что более 50 процентов вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» уже к ноябрю будет производиться за границей. Там планируют синтезировать более 100 миллионов доз вакцины.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около 4 миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против «дельта»-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.

В России от COVID-19 вакцинировались более 51 миллиона человек. 20 октября президент Владимир Путин призвал глав регионов активнее наращивать темпы вакцинации, а самих граждан — прививаться. «Речь идет о вашей защите, вашей безопасности, о жизни в конце концов», — сказал он на совещании с членами правительства. При этом российский лидер отметил, что даже в его окружении друзья и близкие ведут странные разговоры о вакцинации. «Я не понимаю, что происходит», — сказал он и отметил, что у России надежная, эффективная вакцина. «У нас только два способа пройти через этот период — переболеть или вакцинироваться. Лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?», — резюмировал Путин.