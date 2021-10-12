В ВОЗ назвали «Спутник V» очень хорошей вакциной

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассчитывают, что российская вакцина «Спутник V» вскоре будет одобрена. В разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что «Спутник V» является очень хорошей вакциной.

Эксперт добавила, что на это указывают данные по эффективности препарата.

Сваминатан также считает, что ВОЗ может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. Прежде чем завершить процедуру, стороны должны подписать ряд документов. Кроме того, ВОЗ предстоит провести инспекцию на производстве препарата.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах. Вакцина производится более чем 20 компаниями в 14 странах.