Путин рассказал о последствиях второй прививки у него

Путин: «После второй прививки от COVID-19 у меня поднялась температура до 37»

Президент России Владимир Путин рассказал о последствиях сделанной им прививки против COVID-19, в том числе о повышенной температуре. Об этом он сообщил в ходе совещания с правительством, трансляцию которого ведет РБК на своем YouTube-канале.

«После прививки у определенного количества людей может приподняться температура. У меня это было после второй прививки, 37 с небольшим. Тем не менее это повышение температуры», — рассказал глава государства о своем опыте.

По мнению президента, нужно проработать предложенную ранее вице-премьером Татьяной Голиковой инициативу о предоставлении двух дней выходных для тех, кто сделал вакцину против коронавируса.

20 октября Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Глава государства также не исключил, что нерабочие дни придется продлить и призвал регионы при необходимости вводить их уже с 23 октября.

