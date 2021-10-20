Путин обратился к россиянам с болеющими родственниками

Россиянам следует брать больничный, если кто-то из живущих с ними родственников заразился коронавирусом. С такой просьбой к гражданам обратился президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством, трансляцию которого ведет на своем канале в YouTube «Россия 24».

«Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят», — призвал глава государства.

По его словам, таким образом граждане смогут не допустить дальнейшего распространения инфекции и не подвергать риску своих друзей, коллег и знакомых.

В ходе совещания Путин также одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. При этом зарплата работников должна быть сохранена, отметил он.

В 35 регионах России фиксируется подъем заболеваемости COVID-19. Голикова заявила, что это связано с недостаточным уровнем вакцинации населения.