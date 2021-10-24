Глава ВОЗ оценил возможности человечества победить пандемию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил возможности человечества победить пандемию коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», — заявил глава ВОЗ. По его словам, мир имеет «все необходимые инструменты» для победы над пандемией, в том числе в сфере общественного здравоохранения и медицины. «Однако мир не использовал эти инструменты хорошо», — отметил Гебрейесус.

Он напомнил об объявленной ранее ВОЗ цели: вакцинировать от COVID-19 не менее 40 процентов населения каждой страны к концу 2021 года. Гебрейесус подчеркнул, что достичь ее можно только при условии, если «заявления стран и компаний, контролирующих поставки [вакцин], будут соответствовать их действиям». Он призвал страны, в которых уже достигнут 40-процентный охват прививками, в том числе все страны G20, в приоритетном порядке поставлять препараты международному механизму COVAX и Африканской целевой группе по приобретению вакцины (AVAT).

Кроме того, глава ВОЗ призвал фармацевтические компании «делиться ноу-хау, технологиями и лицензиями», в том числе приостановить права интеллектуальной собственности на вакцины. По мнению гендиректора ВОЗ, это позволит «положить конец пандемии и ускорить глобальное восстановление».

Ранее Гебрейесус оценил нужное число препаратов для вакцинации 70 процентов населения Земли. Он подчеркнул, что диспропорция в распределении вакцин от коронавируса вызывала «глобальную катастрофу», но еще есть возможность исправить ситуацию. Чтобы осуществить планы по вакцинации на 2021 и 2022 годы, Гебрейесус призвал «вывести за рамки» актуальный уровень политических действий и сотрудничества.