Миллионы людей оказались в смертельной опасности из-за изменения климата

Глобальное потепление стало причиной массового распространения смертельно опасной болезни почек, от которой уже страдают миллионы людей по всей планете, пишет The Guardian.

Обычно от нее страдают пожилые или хронически больные люди. Однако в последние годы оказалось, что заболевание активно распространяется и среди молодых людей, которые много работают на открытом воздухе в жарких регионах Южной и Северной Америки, Африки, Ближнего Востока и Индии. Врачи и ученые пришли к выводу, что длительное пребывание на солнце влечет за собой тепловой стресс организма, который наносит незначительный, но постоянный урон почкам.

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Почки — это орган, обеспечивающий баланс жидкости в организме, поэтому они крайне чувствительны к экстремальным температурам. Регулярная работа на солнце травмирует почки, однако не настолько заметно для человека, чтобы он обратился к врачу. В результате у миллионов хроническая болезнь почек (ХБП) развивается и проходит бессимптомно. Врачи предупреждают, что проблема уже достигла масштабной эпидемии и скоро станет актуальной и в развитых странах.

Эксперты призывают срочно исследовать связь между аномальной жарой и ХБП, чтобы оценить всю серьезность проблемы, поскольку в настоящее время за ней не ведется тщательное наблюдение. Имеющиеся данные подтверждают, что пострадавшие, как правило, занимаются тяжелым физическим трудом на открытом воздухе при высоких температурах, при этом чаще всего эти люди принадлежат к наименее благополучным слоям общества и не имеют возможности получить качественное медицинское обслуживание. Глава глобального консорциума по климату и санитарному просвещению при Колумбийском университете доктор Сесилия Соренсен обратила внимание, что наиболее остро болезнь протекает у работников, получающих сдельную оплату и поэтому работающих много и без перерыва.

Нефролог и медицинский директор Центра гемодиализа Сальвадора Рамон Гарсиа Трабанино рассказал, что в стране появилось необычно большое количество молодых пациентов с этим диагнозом более 20 лет назад. До сих пор в Сальвадоре рекордно высокие показатели смертности от ХБП — они в 10 раз выше, чем ожидалось. Профессор Университета Колорадо в США Ричард Джонсон отметил, что жара и ее последствия недооцениваются в американском обществе. По словам профессора Австралийского национального университета Торда Кьеллстрома, из-за глобального потепления все больше людей столкнутся с последствиями теплого стресса. А поскольку он угрожает жизням и экономическому благополучию миллионов людей, эксперт призвал учитывать эти факторы при разработке политики в области климата.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго пройдет климатический саммит ООН. Накануне встречи ВОЗ объявила, что изменение климата и его последствия — это главная угроза для жизни и здоровья людей. Организация сообщила, что природные катаклизмы убивают тысячи людей и подрывают медицинскую систему тогда, когда она особенно необходима. А загрязнение воздуха ежегодно приводит к миллионам преждевременных смертей. ВОЗ призвала лидеров государств к 2030 году отказаться от сжигания угля и запретить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.