Медики обеспокоились изменением климата

Сотни специалистов в сфере здравоохранения призвали принять меры по борьбе с изменением климата. Они обеспокоились ситуацией в мире и написали открытое письмо, в котором заявили о «надвигающейся катастрофе для здоровья» людей. Обращение медиков опубликовано на собственном сайте.

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Обращение было подготовлено в преддверии климатического саммита Cop26 в Глазго. Его подписали более 450 организаций, представляющих более 45 миллионов работников медицинской сферы, а также 3,4 тысячи граждан из 102 стран. Активисты обратились к главам государств по всему миру, назвав климатический кризис «серьезной угрозой здоровью человечества». По словам врачей, последствия глобального потепления могут быть опаснее, чем от пандемии коронавируса.

Авторы обращения призвали страны сдержать рост глобальной температуры выше 1,5 градуса по Цельсию и перестать использовать ископаемое топливо, перейдя на возобновляемые источники энергии. Система здравоохранения стран также должна быть устойчива к изменениям климата. Эксперты уточнили, что подобные меры не полностью решат проблемы экологии, однако способны защитить людей от серьезных последствий.

Ранее международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что инвестиции в возобновляемые источники энергии и траты на спасение планеты должны увеличиться втрое к 2030 году. Меру необходимо принять, если человечество хочет эффективно бороться с изменением климата.