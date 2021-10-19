Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата

Индийский конгломерат Adani, который занимается добычей угля и нефтепереработкой, начал сотрудничество с лондонским музеем науки. Угольный гигант проспонсирует создание новой галереи, деятельность которой будет связана с борьбой с изменением климата, сообщает The Independent.

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Галерея под названием «Энергетическая революция» должна открыться в 2023 году. Сотрудники будут изучать, как можно сократить зависимость стран от ископаемого топлива и снизить рост температуры примерно на 1,5 градуса Цельсия. «Эта галерея откроет поистине глобальный взгляд на насущную мировую проблему. Мы сталкиваемся с серьезной угрозой, но будущее не предопределено — оно все еще в наших руках, если мы сможем создать коалицию, необходимую для далеко идущих действий», — отметила ученый Мэри Арчер.

Однако участники движения «Друзья Земли» раскритиковали сделку музея и компании. Они назвали решение безрассудным и неприемлемым. «В разгар климатического кризиса национальные учреждения не должны участвовать в отчаянных попытках представителей отрасли ископаемого топлива изменить свой имидж», — заявили активисты.

Ранее принять участие в борьбе с изменением климата решила британско-нидерландская компания Royal Dutch Shell. В ближайшие четыре года она установит на дорогах Великобритании 50 тысяч уличных зарядных станций для электромобилей, обеспечив инфраструктурой третью часть дорожной сети страны.