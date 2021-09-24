Известный металлург решил перевести мир на водород

Известный металлург Эндрю Форрест, заработавший состояние на добыче железной руды, и бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл возглавят новую международную организацию. Как сообщает Bloomberg, целью компании станет продвижение более широкого использования водорода, производимого из возобновляемых источников. Организация планирует, что зеленое топливо займет 25 процентов мирового рынка энергии к 2050 году.

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Организация «Зеленый водород» (GH2) была создана в Нью-Йорке 23 августа, что совпадает по времени с дискуссиями по вопросам климата и энергетики между мировыми лидерами в ООН. Группа будет взаимодействовать с правительствами для разработки новой энергетической политики. В мае 2022 года компания проведет международный саммит по экологически чистому водороду в Барселоне.

«"Зеленый водород" — это спящий гигант энергетического перехода, и я считаю, что он повлияет на борьбу с изменением климата больше, чем любая другая технология», — сказал Форрест. Компания по добыче руды Fortescue Metals Group, в которой он занимает место председателя совета директоров, является четвертым по величине производителем в мире. Металлургический бизнес тоже ждут изменения. Форрест решил сделать Fortescue крупным производителем чистой энергии в течение следующего десятилетия. Компанию также переведут на водород, который заменит металлургический уголь в процессе производства стали.

Большая часть водорода в мире производится с использованием традиционных источников энергии, так как зеленый водород, получаемый в процессе электролиза, стоит дороже и на его долю приходится всего 0,3 процента по состоянию на 2020 год. Из-за своей цены экологически чистое топливо не может конкурировать с ископаемым как источник энергоснабжения. Однако зеленая энергия рассматривается как вариант для таких отраслей, как авиация, удобрения, судоходство, а также сталелитейная и цементная промышленность. Проблему стоимости водорода пытаются решить различными способами: так, например, ученые из Австралии намерены снизить расходы на производство, использовав в качестве сырья сточные воды.