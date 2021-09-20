В США появится гигантский завод водородного топлива

Plug Power построит в Калифорнии завод по выпуску 30 тонн экологичного водорода в день

Американская компания Plug Power заявила о планах строительства нового завода по выпуску экологичного топлива в округе Фресно штата Калифорния (США). Фабрика рассчитана на ежедневное производство 30 тонн водорода без вреда окружающей среде, который в дальнейшем будет использоваться преимущественно в транспортной отрасли для снижения углеродного следа, сообщает GlobeNewswire 20 сентября.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? «Климатическая повестка стала ключевой» О растущем интересе бизнеса к климатическим проблемам и приоритетах на ближайшую перспективу

Энергетический гигант Plug Power является ведущим разработчиком систем водородных элементов для оборудования и транспорта. Новый завод станет частью крупной экосистемы получения «зеленого» топлива на западном побережье США и будет обслуживать клиентов от Сан-Диего до Ванкувера.

На предприятии появится новая солнечная электростанция мощностью 300 мегаватт, которая запитает современные электролизеры, расщепляющие воду на водород и кислород. У предприятия уже есть аналогичные агрегаты в Нью-Йорке, Теннесси и Джорджии. По планам Plug Power, к 2025 году вся сеть будет давать 500 тонн жидкого водорода в день. К 2028 году ежедневное сокращение выбросов CO2 за счет использования экологичного топлива по всему миру составит тысячу тонн в день.

Сейчас готовится допуск к строительству. Компания планирует полностью возвести завод в начале 2023 года, а ввести его в эксплуатацию в начале 2024 года.

«Plug Power нацелена на экологически чистое будущее и вкладывает значительные средства в создание водородной экосистемы. Калифорния является мировым лидером по внедрению чистого топлива и возобновляемых источников энергии. Компания гордится тем, что является частью данного перехода и поддерживает неизменное лидерство штата», — отметил гендиректор Plug Power Энди Марш (Andy Marsh).

В июне норвежская нефтяная компания Equinor заявила о планах утроить производство водорода в Великобритании. Компания на востоке Англии рассчитывает стать первым в мире энергогигантом, который будет не только получать безопасное для природы топливо, но и улавливать из воздуха вредный CO2 при помощи специальных технологий Carbon capture and storage (CCS).