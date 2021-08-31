Крупнейший загрязнитель планеты «утопит» вредный газ

Китайская нефтегазовая компания CNOOC поможет главному загрязнителю планеты «утопить» вредный газ. Как пишет Reuters, в Южно-Китайском море появится первый в стране проект по улавливанию и хранению углеродных выбросов (carbon capture and storage, CCS). CNOOC ожидает, что в подводном резервуаре будет храниться около 1,5 миллиона тонн углекислого газа.

Проект СCS расположен примерно в 190 километрах от Гонконга, и ежегодно в него можно будет закачивать до 300 тысяч тонн CO2. «Парниковые газы от добычи нефти на месторождении “Энпин 15-1” будут изолированы на глубине 80 метров», — пояснил главный инженер CNOOC в Шеньчжэне Чжан Вэй. Кроме того, нефтегазовая компания намерена сократить свой углеродный след и пообещала, что к 2025 году десять процентов ее трат будет приходиться на экологически чистую энергию.

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Другие нефтяные гиганты Китая тоже задумались об устранении вреда для природы. Компания Sinopec, например, изучает установку терминалов для улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) на суше. По оценкам экспертов, за 15 лет в резервуар можно будет закачать 10,7 миллиона тонн углекислого газа.

Правительство Китая стремится достичь углеродной нейтральности (перестать загрязнять планету углекислым газом) к 2060 году. Национальный исследовательский институт при министерстве окружающей среды выяснил, что для этого придется ежегодно сокращать выбросы с помощью CCUS на 1,8 миллиарда тонн.

Кроме установки систем улавливания выбросов, китайские власти решили наладить экосистему океана и нарастить мощность «естественного поглотителя» углекислого газа. Чтобы поверхность океана могла эффективно абсорбировать вредные выбросы, проводится очистка прибрежной воды, создают заповедники для защиты коралловых рифов и фермы для выращивания водорослей и моллюсков.