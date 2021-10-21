Грета Тунберг назвала ответственных за бездействие в спасении планеты

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг определила, кто несет ответственность за бездействие в сфере сокращения выбросов ради спасения планеты. По ее словам, некоторые страны стремятся снизить ущерб природе, но на самом деле строят вредные для окружающей среды заводы. Своим мнением Тунберг поделилась в собственном материале для The Guardian.

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По словам Тунберг, мировые лидеры несут ответственность за бездействие в отношении борьбы с изменением климата. Однако она не стала называть конкретные имена. «Неоспоримая правда состоит в том, что стало уже слишком поздно. Какой бы неудобной ни казалась эта реальность, это именно то, что для нас выбрали наши лидеры своими десятилетиями бездействия. Десятилетиями, когда мы слышали бла-бла-бла», — заявила активистка.

Тунберг также обратила внимание, что в период с 1990 по 2016 год в Великобритании на 41 процент снизилось количество выбросов. Однако, учитывая полный спектр источников, включая потребление импортных товаров, авиацию и судоходство, показатель находится на уровне 15 процентов.

Активистка также упомянула в своей статье Китай. По ее словам, страна заявляет, что стремится с экологичности, однако считается крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа. Китайские власти планируют построить 43 угольные электростанции, хотя там уже функционирует тысяча подобных предприятий.

Тунберг призвала действовать честно и подчеркнула необходимость найти лидера, который бы действительно рассматривал проблему с точки зрения кризиса. «Часики тикают. На высшем уровне продолжают происходить встречи. Выбросы продолжают расти. Кто же станет этим лидером?» — заключила активистка.

В сентябре 2021 года Грета Тунберг открыла молодежный климатический саммит Youth4Climate в Италии, где раскритиковала в своей речи правительства ведущих стран, обвинив их в бездействии и бесполезности в спасении планеты. По ее словам, мировые лидеры «утопили» будущие поколения в «пустых обещаниях».

