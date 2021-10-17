Грета Тунберг исполнила хит 1980-х годов

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг спела песню на концерте Climate Live в Стокгольме, организованном защитниками климата. Об этом сообщает портал AD.nl.

Вместе с другим экоактивистом Андреасом Магнуссоном Тунберг исполнила хит Рика Эстли 1980-х годов «Never Gonna Give You Up». По словам 18-летней шведки, они хотели «преподнести другим активистам приятный сюрприз» в благодарность за усердную работу над организацией мероприятия. «В конце концов, на самом деле мы подростки, которые могут шутить друг с другом, а не просто злые дети, как нас часто изображают СМИ», — заявила она.

Тунберг также высказалась на тему предстоящей Всемирной конференции по климату COP-26, которая пройдет с 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго. По ее мнению, конференция не приведет к большим изменениям, передает 20 Minuten.

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