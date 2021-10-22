Названы страны с самым медленным восстановлением экономики

Международный валютный фонд (МВФ) назвал экономическое восстановление от последствий пандемии коронавируса стран Африки к югу от Сахары самым медленным в мире на фоне дефицита вакцин в регионе, сообщает Reuters.

МВФ ожидает, что рост ВВП стран к югу от Сахары в 2021 году составит 3,7 процента, а в 2022 году — 3,8 процента. Фонд отметил, что из-за отсутствия доступа к вакцинам страны региона будут годами отставать от развитых экономик. Кроме того, дальнейшие перспективы их развития зависят от хода пандемии и вакцинации. «Без внешней финансовой и технической помощи отклоняющиеся пути восстановления стран Африки к югу от Сахары и остального мира могут превратиться в постоянный разлом, ставящий под угрозу с трудом достигнутый десятилетиями прогресс», — отметили представители фонда.

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Экономика ЮАР — наиболее промышленно развитой страны континента — в 2021 году вырастет на пять процентов, но в 2022 году темпы роста замедлятся до 2,2 процента. Более высокие цены на нефть помогут ВВП Нигерии вырасти на 2,6 процента в 2021 году. Экономика Анголы сократится на 0,7 процента в 2021 году, но рецессия закончится в 2022 году — тогда рост ВВП составит 2,4 процента.

Продовольственная инфляция в странах к югу от Сахары росла с 2019 года. В августе она составила 10,9 процента в 25 странах региона, к ежемесячным данным которых у МВФ был доступ. По данным фонда, подорожание еды останется острой проблемой, особенно для 30 миллионов человек, оказавшихся в крайней нищете на фоне пандемии коронавируса.

Эксперты связывают показатели бедности с низким уровнем вакцинации в странах с небольшими доходами на душу населения. В октябре развивающиеся страны и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш потребовали более справедливого распределения вакцин против коронавируса. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что неравномерное распределение вакцин вызывало «глобальную катастрофу». ВОЗ утвердила новую стратегию, согласно которой до конца 2021 года должно быть привито 40 процентов населения планеты, а к окончанию программы в середине 2022 года — 70 процентов.