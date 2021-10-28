Главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко в интервью на телеканале «Россия 1» рассказал, когда у переболевших коронавирусом россиян появляется риск заразиться повторно. Слова медика приводит РИА Новости.

Проценко назвал сроки повторного заражения COVID-19: по его словам, такой риск возникает через полгода после первой болезни.

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев. Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», — подчеркнул главврач.

Медик предупредил, что если пациент перенес коронавирус и не вакцинировался, то у него появляется высокий риск заболеть повторно.

Ранее Проценко назвал способ предотвратить заражение коронавирусом. По его словам, масочный режим помогает предотвратить заболевание, а вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом.