Проценко рассказал о сроках повторного заражения коронавирусом

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о сроках повторного заражения коронавирусом. По его словам, переболевшие, но не вакцинированные люди могут снова заболеть спустя полгода, поэтому рекомендации Минздрава говорят о том, что спустя шесть месяцев целесообразно вакцинироваться.

6 месяцев срок, через который переболевшие коронавирусом могут заразиться снова

Специалист добавил, что вакцина — это не защита от факта инфицирования, привитый пациент может заболеть, однако вопрос в том, каким образом будет протекать инфекция — бессимптомно, с легким течением или с госпитализацией. Проценко отметил, что такая вероятность ничтожно низкая, и подавляющее большинство пациентов Коммунарки — это не привитые граждане.

Очень важно понять, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Предотвратить инфицирование может ношение маски. Вакцинация — это подготовка организма, иммунной системы ко встрече с вирусом. Поэтому совершенно понятно, что вакцинированный пациент заболеть может Денис Проценко главврач больницы в Коммунарке

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 80 процентов госпитализированных больных COVID-19 не были привиты. Глава региона отметил, что граждане старше 50 лет болеют очень серьезно, а не прошедшие вакцинацию от коронавируса — очень тяжело. Он также подчеркнул, что большинство непривитых пациентов с COVID-19 составляет категория лиц старше 50 лет.

Целенаправленного препарата от коронавируса нет

Проценко указал, что целенаправленного и эффективного препарата против коронавируса, который подавлял бы распространение инфекции в организме, нет. Лечение болезни меняется, но не самого вируса, а тех осложнений, которые он вызывает. Врач указал, что за последние две волны течение заболевания поменялось.

Укоротился инкубационный период и очень быстро распространяется объем поражения легочной ткани. Если раньше это происходило в течение 7-9 дней, то сейчас это происходит молниеносно, за 2-3 дня, несмотря на проводимое лечение Денис Проценко главврач больницы в Коммунарке

Коллега московского медика, главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что состояние пациентов с COVID-19 не всегда зависит от степени поражения их легких, так как симптоматика коронавируса изменилась. По мнению российского специалиста, одним из основных симптомов на сегодняшний день является лихорадка. Она добавила, что докторам следует подстраиваться под изменения коронавируса и условия, которые он задает.

Прогноз заболеваемости и пика новой волны коронавируса

Главврач Коммунарки ответил на вопрос, не приведут ли длинные выходные к росту заболеваемости из-за того, что люди будут больше общаться. Он выразил надежду, что население ответственно отнесется к вынужденным каникулам.

По словам Проценко, их идея заключается в том, чтобы разорвать цепочки заражения, минимизировать контакты в офисах, встречи в общественном транспорте. Он призвал людей носить маски и проводить больше времени дома, не выезжать в отпуска. Специалист не дал прогноз, когда текущая волна коронавируса достигнет своего пика.

Я не Нострадамус, а врач. Предсказывать это очень сложно в силу того, что у нас наблюдаются низкий уровень вакцинации и мутации вируса. Пока все, что мы видим — это рост госпитализаций, новых случаев, большое количество тяжелобольных в отделениях реанимации интенсивной терапии Денис Проценко главврач больницы в Коммунарке

Главврач Коммунарки добавил, что в больницу чаще попадают пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, сердечная недостаточность, избыточная масса тела. Кроме того, штамм «дельта» часто поражает молодых пациентов без сопутствующих патологий, они оказываются в реанимации и интенсивной терапии. Проценко заключил, что это тревожный тренд.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что новые штаммы коронавируса с высокой долей вероятности будут появляться и дальше. По его мнению, остановить этот процесс нельзя, пока люди не вакцинируются или пока не сформируется коллективный иммунитет.

