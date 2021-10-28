Иммунолог оспорил заявление о мерах для 100-процентной защиты от COVID-19

Говорить о стопроцентной защите от коронавируса при помощи комбинации вакцин пока рано. Так иммунолог Николай Крючков оценил заявление директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Александр Гинцбург заявил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100 процентов. По словам специалиста, такая схема профилактики способна защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения коронавирусом в принципе. «Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — отметил ученый.

Он пояснил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета.

Для красного словца

Крючков сообщил, что сегодня известно о разработках назальных вакцин в двух российских учреждениях: Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Научном исследовательском институте гриппа имени Смородинцева. Он отметил, что подобные препараты будут отличаться от уже существующих тем, что будут формировать не системный иммунитет, а локальный барьер от коронавируса.

«Назальные вакцины обеспечивают несколько другого типа иммунитет. В чем там суть: вводится препарат, который, как утверждают разработчики, формирует очень мощный местный иммунитет. За счет такой вакцины сформируются иммуноглобулины А в клетках слизистых. Считается, что такие вакцины будут обрывать заразность возбудителя», — высказался специалист.

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Иммунолог подчеркнул, что пока это все теории, которые опираются на отдельные результаты тестирования вакцины, однако клинических испытаний, которые могли бы дать реальную картину того, как действует препарат, пока нет. Заявление о стопроцентной защите — это очень амбициозное утверждение, считает Крючков. По его мнению, практически невозможно достичь полной защиты от чего-либо.

«Я думаю, это просто утрирование, сказанное для красного словца. Я бы рассматривал это как одну из точек зрения, экспертное мнение. Потому что исследований, которые бы это подтвердили, пока нет. Это умозаключение сделано, исходя из данных о механизмах действия того или иного вещества, входящего в состав препарата, исходя из доклинических испытаний, может быть каких-то исследований на животных, но не исходя из клинических данных, потому что они пока не получены», — отметил Крючков.

Эксперт заметил, что назальные вакцины в будущем могут стать хорошим дополнением к программе ревакцинации. Системный иммунитет они будут формировать хуже, предположил Крючков, однако эти препараты можно будет использовать для усиления местного иммунитета в точках входа коронавируса.

«Характеристики иммунитета будут другими после такой вакцинации. В первую очередь эти вакцины, как считают специалисты, будут влиять на заражение, то есть на ранние этапы развития болезни. Тогда как остальные вакцины действуют на тяжесть течения болезни. У каждой вакцины есть свои слабые и сильные стороны и в комбинированном варианте, я думаю, они могут дать неплохой результат. Но про 100 процентов говорить я бы не стал», — резюмировал ученый.

Ранее Гинцбург заявил, что около 80 процентов заболевших COVID-19 россиян, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации. «Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами», — заявил Гинцбург.