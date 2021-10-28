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Иммунолог оспорил заявление о мерах для 100-процентной защиты от COVID-19

Иммунолог Крючков: говорить об абсолютной защите от COVID-19 при комбинации вакцин рано
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Говорить о стопроцентной защите от коронавируса при помощи комбинации вакцин пока рано. Так иммунолог Николай Крючков оценил заявление директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Александр Гинцбург заявил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100 процентов. По словам специалиста, такая схема профилактики способна защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения коронавирусом в принципе. «Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — отметил ученый.

Он пояснил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета.

Для красного словца

Крючков сообщил, что сегодня известно о разработках назальных вакцин в двух российских учреждениях: Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Научном исследовательском институте гриппа имени Смородинцева. Он отметил, что подобные препараты будут отличаться от уже существующих тем, что будут формировать не системный иммунитет, а локальный барьер от коронавируса.

«Назальные вакцины обеспечивают несколько другого типа иммунитет. В чем там суть: вводится препарат, который, как утверждают разработчики, формирует очень мощный местный иммунитет. За счет такой вакцины сформируются иммуноглобулины А в клетках слизистых. Считается, что такие вакцины будут обрывать заразность возбудителя», — высказался специалист.

Иммунолог подчеркнул, что пока это все теории, которые опираются на отдельные результаты тестирования вакцины, однако клинических испытаний, которые могли бы дать реальную картину того, как действует препарат, пока нет. Заявление о стопроцентной защите — это очень амбициозное утверждение, считает Крючков. По его мнению, практически невозможно достичь полной защиты от чего-либо.

«Я думаю, это просто утрирование, сказанное для красного словца. Я бы рассматривал это как одну из точек зрения, экспертное мнение. Потому что исследований, которые бы это подтвердили, пока нет. Это умозаключение сделано, исходя из данных о механизмах действия того или иного вещества, входящего в состав препарата, исходя из доклинических испытаний, может быть каких-то исследований на животных, но не исходя из клинических данных, потому что они пока не получены», — отметил Крючков.

Эксперт заметил, что назальные вакцины в будущем могут стать хорошим дополнением к программе ревакцинации. Системный иммунитет они будут формировать хуже, предположил Крючков, однако эти препараты можно будет использовать для усиления местного иммунитета в точках входа коронавируса.

«Характеристики иммунитета будут другими после такой вакцинации. В первую очередь эти вакцины, как считают специалисты, будут влиять на заражение, то есть на ранние этапы развития болезни. Тогда как остальные вакцины действуют на тяжесть течения болезни. У каждой вакцины есть свои слабые и сильные стороны и в комбинированном варианте, я думаю, они могут дать неплохой результат. Но про 100 процентов говорить я бы не стал», — резюмировал ученый.

Ранее Гинцбург заявил, что около 80 процентов заболевших COVID-19 россиян, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации. «Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами», — заявил Гинцбург.

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