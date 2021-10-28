Власти Москвы назвали число переболевших COVID-19 детей с начала пандемии

Заммэра Ракова: в Москве около 200 тысяч детей переболели COVID-19 с начала пандемии

В Москве около 200 тысяч детей переболели коронавирусом с начала пандемии. Такое число привела заммэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Она отметила, что каждый день в Москве выявляют около 1 тысячи заразившихся коронавирусом детей.

Ракова пояснила, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной.

Ранее в столице начался предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от COVID-19 для подростков. Уточняется, что в первом этапе исследований принимали участие 99 подростков, среди которых было 56 мальчиков и 43 девочки.