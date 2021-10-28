В Москве понадеялись избежать коллапса системы здравоохранения

Власти Москвы надеются, что за период нерабочих дней система здравоохранения в столице не скатится в коллапс. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

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Также она добавила, что администрация города ожидает снижения количества заболевших в нерабочую неделю.

Ранее Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве. По ее словам, темпы распространения за последнее время снизились, однако эпидемиологическая обстановка все равно остается напряженной. Она подчеркнула, что за прошедшую неделю в столице зарегистрировали чуть меньше 49 тысяч новых случаев заболевания COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 8 440 новых случаев коронавируса, 5 232 человека вылечились, а 95 пациентов скончались. За все время пандемии в столице зарегистрировали 1 795 010 случаев заболевания COVID-19, из которых 1 578 057 выздоровели, а 31 058 умерли.