Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

Темпы распространения коронавируса в Москве за последнее время снизились, но ситуация остается напряженной. Так оценила ситуацию с COVID-19 в городе заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24», ее цитирует ТАСС.

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По ее словам, за последнюю неделю в столице выявили чуть меньше 49 тысяч заболевших. Ракова подчеркнула, что такое число выявленных случаев сопоставимо с показателями декабря прошлого года, когда эпидемия длилась уже четыре месяца.

Заместитель мэра отметила, что темпы вакцинации в городе растут — каждый день от COVID-19 прививаются около 27 тысяч москвичей.

Ракова рассказала, что в Москве прививку от коронавируса сделали 1,2 миллиона пожилых людей.

В Москве за минувшие сутки выявили 8440 случаев коронавируса — это максимальный показатель с 26 июня. Скончались 95 пациентов с COVID-19, выздоровели 5 232 человека.