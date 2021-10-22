Инфекционист оценил вероятность остановить появление новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса с высокой долей вероятности будут появляться и дальше. Остановить этот процесс нельзя, пока люди не вакцинируются или пока не сформируется коллективный иммунитет. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

«Новые штаммы все время будут появляться. Пока процесс идет, чем дольше вирус находится в больном организме, тем больше изменений он производит. Наши ученые наблюдали за женщиной больше 300 дней, и они отмечали, что за эти 300 дней было произведено несколько изменений генотипа [вируса]», — сказал он.

Ранее профессор кафедры биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что вероятность вытеснения «дельта»-штамма коронавируса его новым вариантом AY.4.2 существует, однако надо следить за динамикой его распространения. Он добавил, что новый вариант коронавируса может быть на 10-15 процентов заразнее «дельта»-штамма, но пока нет данных о том, что он вызывает другие симптомы или более летален.

О появлении в России нового варианта коронавируса AY.4.2 стало известно ранее 21 октября. Как заявили в Роспотребнадзоре, это одно из множества ответвлений линии «дельта».