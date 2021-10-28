Российский врач рассказала об одном изменении в симптомах коронавируса

Врач Повторейко: состояние пациентов с COVID-19 не всегда зависит от поражения легких

Состояние пациентов с COVID-19 не всегда зависит от степени поражения их легких, так как симптоматика коронавируса изменилась. Об этом заявила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, ее слова приводит оперштаб региона на своей официальной странице во «ВКонтакте».

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По мнению российского специалиста, одним из основных симптомов на сегодняшний день является лихорадка.

«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких пять-десять процентов может вызвать десатурацию и лихорадку», — рассказала Повторейко, отметив, что при 80 процентах поражения легких у пациента может наблюдаться нормальное состояние.

Она добавила, что медикам следует подстраиваться под изменения коронавируса и условия, которые он задает.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что новые штаммы коронавируса с высокой долей вероятности будут появляться и дальше. По его мнению, остановить этот процесс нельзя, пока люди не вакцинируются или пока не сформируется коллективный иммунитет.