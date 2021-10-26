В первом российском регионе введут комендантский час на длинные выходные

В Хакасии запретят выходить из дома в ночное время в период нерабочих дней

В Хакасии в период длинных выходных будет запрещено выходить из дома в ночное время. Это первый регион, где на нерабочие дни ввели комендантский час. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Валентин Коновалов.

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Он уточнил, что с 28 октября по 7 ноября жителям будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени. Кроме того, он отметил, что в республике приостановят работу общественного транспорта и общепита. Последним можно будет работать навынос.

Жители региона старше 60 лет должны соблюдать режим обязательной самоизоляции. Предприятия, которые не могут остановить работу, обязаны перевести не менее 50 процентов сотрудников на дистанционный формат.

«Это решение тяжелое, вынужденное, но другого выхода уже просто нет. Речь идет о здоровье и жизни людей», — написал Коновалов.

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