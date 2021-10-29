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Врач раскрыла срок восстановления волос при постковидном синдроме

Нутрициолог Царькова: волосы восстанавливаются после перенесенного COVID-19 около года
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Фото: Unsplash

Директор медицинского центра Detox and Anti-age, врач превентивной медицины, нутрициолог, специалист по генетическому тестированию и IT-диагностике Ирина Царькова оценила срок восстановления волос после перенесенного коронавируса в беседе с изданием URA.RU.

По словам специалиста, волосы восстанавливаются после COVID-19 около года. В средне-тяжелых ситуациях этот процесс займет от восьми до 12 месяцев. «Главное, не заниматься самолечением, дорогие шампуни, маски для волос не могут справиться с этой проблемой», — призвала Царькова.

Медик раскрыла причины выпадения волос при постковидном синдроме: это связано с нехваткой витаминов в организме. В этом случае наблюдается дефицит цинка, магния, силена, витамина D, групп B6, B9 и B12. Поэтому пациенту следует сделать лабораторное исследование по уровню содержания витаминов.

В свою очередь генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что после тяжелых форм коронавируса волосы могут выпадать.

«Видел ранние работы, опубликованные весной еще до "дельта"-линии, что у 20 процентов людей, которые перенесли COVID-19 в средне-тяжелой, тяжелой и крайне тяжелой форме выпадение волос продолжается в течение, как минимум, шести месяцев. Среди тех, кто легко переболел, я думаю, процент заметно меньше», — подчеркнул эксперт.

Ранее врач раскрыл опасность незавершенного цикла вакцинации от коронавируса. По словам специалиста, отсутствие второй прививки грозит заражением COVID-19.


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