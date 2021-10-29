Врач раскрыл опасность незавершенного цикла вакцинации

Главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе напомнил, что большинство вакцин от коронавируса, включая «Спутник V», состоят из двух компонентов. Для формирования антител к вирусу необходимы оба укола, заявил медик в интервью для радио Sputnik.

Чурадзе отметил, что второй компонент «Спутника V» следует вводить россиянам не ранее, чем через 21 день, после первого укола. Если это по какой-либо причине невозможно, то можно сделать позже. «Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой», — подчеркнул он.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? Очередная атака COVID-19 Эпидемиологическая ситуация в РФ серьезно осложнилась

Врач также раскрыл опасность незавершенного цикла вакцинации. По его словам, отсутствие второй прививки вызывает риск заразиться COVID-19. При этом после заболевания продолжать курс вакцинации следует после консультации с лечащим врачом, который комплексно оценит состояние здоровья пациента и примет решение о введении второй дозы препарата.

«Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода. Тут нужно решать вопрос индивидуально, исходя из уровня антител, наличия постковидного синдрома и других осложнений», — заключил Чурадзе.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал способ предотвратить заражение коронавирусом. По его мнению, этому способствует масочный режим. При этом вакцинация от COVID-19 является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом.