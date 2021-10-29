Невролог раскрыла влияние COVID-19 на память

Врач-невролог «СМ-Клиника» Надежда Бояринова заявила, что коронавирус повреждает структуры головного мозга, вызывает трудности со сном, тревожные расстройства и другие болезни. Специалист раскрыла, какое влияние оказывает COVID-19 на память, пишут «Известия».

По словам Бояриновой, коронавирус является длительно воздействующим источником стресса. Болезнь вызывает повышенную тревожность, снижает настроение, а также ухудшает память и другие познавательные функции.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? Очередная атака COVID-19 Эпидемиологическая ситуация в РФ серьезно осложнилась

«... Потому что факты уменьшения объема коры, гиппокампа, снижения плотности нейронов во всех структурах мозга на фоне стресса и тревоги описаны во всех базовых учебниках и научных статьях по нейрофизиологии, начиная с конца прошлого века», — заключила невролог.

Эксперт добавила, что коронавирус нейротропен: при попадании в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней носовой раковине он напрямую способен повреждать разные структуры головного мозга. Среди них — лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие.

Ранее врач-психиатр Андрей Назаров рассказал о кратковременных последствиях коронавируса. По его словам, в результате перенесенного COVID-19 у россиян могут появиться плохое настроение и хроническая усталость.