Врач рассказал о кратковременных последствиях коронавируса

Врач-психиатр Андрей Назаров рассказал ТАСС, что возможными кратковременными последствиями после выздоровления от COVID-19 могут стать плохое настроение и хроническая усталость. По словам медика, это связано с астеническим синдромом, который усугубляется информационным фоном.

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«После гриппа или любых других респираторных заболеваний нам две-три недели иногда бывает не по себе, мы не хотим общаться с людьми, быстро устаем, несмотря на то, что уже выздоровели. Это классические симптомы астении. Проблема коронавирусной инфекции в том, что у нее есть определенный статус. Люди напуганы. Человек, даже если у него была обычная простуда, уже заранее думает, что он страдает тяжелой и неизлечимой болезнью», — заявил специалист.

Эксперт отметил, что подобное состояние, как правило, продолжается у переболевших инфекцией около месяца, но заканчивается благополучно. По его словам, люди помимо физический усталости ощущают также психологическую усталость, задаваясь вопросами о восстановлении после заболевания, что, в свою очередь, может привести к депрессии. Он посоветовал не искать ответы на возникающие в голове вопросы в интернете, а при ощущении отсутствия сил обращаться к терапевту или психологу.

Ранее главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе раскрыл опасность незавершенного цикла вакцинации. По его словам, отсутствие второй прививки вызывает риск заразиться COVID-19. При этом после заболевания продолжать курс вакцинации следует после консультации с лечащим врачом, который комплексно оценит состояние здоровья пациента и примет решение о введении второй дозы препарата.