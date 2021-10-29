Иммунолог дал советы по профилактике раннего облысения после коронавируса

Перенесенная коронавирусная инфекция может спровоцировать раннее облысение, заявил врач-педиатр, эксперт в области иммунологии Игорь Кашаба, пишет «Вечерняя Москва».

Эксперт сослался на результаты исследований, которые говорят: после COVID-19 у пациентов диагностируют повышенное тромбообразование, нарушение кровоснабжения и дисфункцию иммунной системы. Кашаба напомнил, что постковидный синдром внесен в МКБ-10, то есть во Всемирный классификатор заболеваний.

«Его тяжесть не зависит от тяжести протекания самого заболевания. Вы можете легко перенести COVID-19, но последствие будет тяжелее самого заболевания. В этом коварство инфекции», — объяснил он. К самым распространенным симптомам относят астению, снижение энергии, памяти, выпадение волос. Кроме того, врачи фиксируют снижение работоспособности, запоминания, интеллектуальной деятельности.

Синдром может наблюдаться на протяжении 12 недель. Есть способы избежать проблем. «Самым главным профилактическим мероприятием является поддержание сосудов в рабочем состоянии и нормализация циркуляции крови в организме. Если есть осложнения, нужно обратиться к врачу», — дал советы иммунолог.

Ранее стало известно, что у некоторых заразившихся коронавирусом людей изменялся цвет волос.