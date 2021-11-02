Синоптик спрогнозировал температурный пик в центре Европейской России к выходным

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, какую погоду стоит ожидать в ближайшие несколько дней в центральной части Европейской России. Согласно его прогнозу, температура будет расти к концу недели и достигнет своего пика приблизительно к пятнице, 5 ноября. Однако погода преимущественно будет ветреной и дождливой, добавил синоптик. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что почти на всей территории России ожидается превышение средних температур на 4-12 градусов. По его словам, температура будет выше на 8 градусов в центре Европейской России, Поволжье, Урале и Западной Сибири. В Москве, Владимирской и Рязанской областях аномалии будут двузначными.

Мощная волна тепла

По прогнозу Леуса, жителей центральной части Европейской России ждет мощная волна тепла. «Пик ее придется на четверг-пятницу, тогда, например, в Москве днем температура будет преодолевать отметку в плюс десять градусов», — добавил синоптик.

Он предупредил, что ожидать солнечной и сухой погоды, которая была ранее, не стоит. Будет ветрено, дождливо и облачно, пояснил Леус. «Причиной такой погоды будет североатлантический циклон, который принесет в центральную часть Европейской России массы теплого и влажного атлантического воздуха», — пояснил ведущий специалист «Фобоса».

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил россиян об ослаблении иммунитета из-за осенних «температурных горок». «Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям», — пояснил Тяжельников. В частности, внимательно следить за здоровьем нужно людям, имеющим хронические заболевания.