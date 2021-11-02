Синоптик назвал причину возникновения тумана в центре европейской части России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал причины возникновения плотного тумана в центральной части Европейской России и сроки его рассеивания. Своим прогнозом специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что густой туман в Москве, который образовался еще вечером в понедельник, 1 ноября, рассеется к 14 часам 2 ноября. В подмосковном управлении ведомства сообщили, что туман продержится до 15 часов дня.

Радиационный туман

Леус сообщил, что образовавшийся накануне, 1 ноября, туман наблюдается во многих регионах России: от западной границы России до Нижегородской и Костромской областей на востоке, от берегов Белого моря в Архангельской области на севере до территории Самарской и Саратовской областей на юге.

«В метеорологии подобный туман называется радиационным. Не стоит пугаться этого слова, никакого отношения к той самой радиации, которая связана с делением ядра, с атомной промышленностью и атомными бомбами, он не имеет никакого отношения. Здесь имеется в виду радиационное выхолаживание. То есть процесс охлаждения земной поверхности путем отдачи тепла в атмосферу. Довольно резкое понижение температуры приводит к образованию тумана при некоторых дополнительных условиях: высокой влажности воздуха и антициклональных условиях, что значит очень спокойной и тихой погоде, как это было накануне», — сообщил синоптик.

Причиной возникновения тумана стал покидающий центральную часть Европейской России антициклон, добавил Леус. За прошедшие сутки, обратил внимание синоптик, температура в этой области резко упала на шесть градусов. Это спровоцировало конденсацию водяного пара в атмосфере и стало причиной образования тумана, резюмировал он.

«Я думаю, что в ближайшие час-два туман будет постепенно ослабевать. Он будет становиться менее плотным и превратится в так называемую слоистую плотную облачность приподнятого тумана. Солнца мы увидим сегодня очень мало, что ограничит дневной прогрев. Если вчера в Москве было плюс 9, то сегодня в лучшем случае будет 5-6 градусов тепла», — поделился Леус.

В ГИБДД москвичей попросили отказаться от личных автомобилей из-за плохой видимости. В ведомстве отметили, что водителям за рулем необходимо увеличить дистанцию между участниками движения, снизить скорость и следить за боковым интервалом.