Российским водителям посоветовали перейти на зимнюю резину

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал российским водителям поменять резину на колесах на зимнюю из-за грядущего похолодания. Об этом он рассказал РИА Новости/

По его словам, уже на следующей неделе, во вторник, температура в центре Европейской России будет около нуля. Метеоролог отметил, что также прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. Вильфанд подчеркнул, что, начиная со среды, температура будет держаться на нулевом уровне. «Тут уж точно можно сказать, что надо менять резину на колесах. Рекомендация обоснованная, поэтому лучше уже сменить», — резюмировал специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, что днем 5 ноября температура воздуха в ряде регионов приблизится к рекордной отметке в плюс 13 градусов по Цельсию. Он уточнил, что тепло ждет жителей центральной части России. Днем температура воздуха достигнет 11-13 градусов, ночью она также будет достаточно высокой — около 7-8 градусов выше нуля. Также синоптики прогнозируют дождь. «Очень теплая, облачная, ветреная погода», — заключил глава Гидрометцентра.

