Москвичей снова предупредили о сильном тумане

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о сильном тумане в ночь на 5 ноября

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил горожан о сильном тумане, который снова накроет столицу в ночь на 5 ноября, в своем Telegram-канале.

Отмечается, что местами видимость не будет превышать 200-500 метров. Предупреждение действует до 09:00 по московскому времени. «Просим автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге», — подчеркнули там.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что к утру сильные порывы ветра до 17 метров в секунду рассеют туман. Синоптик пояснил, что он возник из-за очень теплых воздушных масс из Малой Азии и Средиземного моря, передает его слова РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что причиной возникновения плотного тумана стал покидающий центральную часть Европейской России антициклон. Температура резко упала, что спровоцировало конденсацию водяного пара в атмосфере и стало причиной образования тумана.

В свою очередь, эколог Антон Хлынов считает, что аномально густой туман в Москве появился из-за воздействия техногенных факторов, среди которых загрязнение воздуха транспортом и появление большого количества запечатанных земель.