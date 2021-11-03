Рейс из Будапешта в Москву вернулся в Венгрию из-за тумана в российской столице

Рейс W6 2489 из Будапешта в Москву авиакомпании Wizz Air, который вынужденно приземлился в Киеве, отправлен обратно в венгерский аэропорт из-за нелетной погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лоукостера.

Причиной возвращения стал туман, накрывший Москву в ночь на вторник, 2 ноября. В официальном заявлении компании уточняется, что авиакомпания планировала вылет пассажиров в российскую столицу, как только погодные условия улучшатся, однако «по непредвиденным оперативным причинам пассажиров пришлось отправить обратно в Будапешт».

Компания принесла свои извинения пассажирам и предложила им вылететь в Москву другим рейсом или полностью вернуть деньги за билеты.

Ранее стало известно, что в московских аэропортах из-за тумана произошла массовая отмена и задержка более 177 рейсов. Во Внуково задержаны 47 самолетов, 4 отменены, в Шереметьево — 40 и 15 рейсов соответственно. В Домодедово известно об изменении времени вылета 56 рейсов, еще 15 были отменены.

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