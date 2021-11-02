Российский психиатр рассказал об экзотическом страхе перед погодным явлением

Страх перед туманом существует и является экзотической фобией. Об этом заявил психиатр Михаил Тетюшкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Боязнь тумана называется «гомилофобия», или «гомихлофобия». Эксперт уточнил, что за время его врачебной практики ему не попадались пациенты с подобного рода фобиями.

«На самом деле количество разнообразнейших фобий огромно. Весь этот конгломерат называется у психиатров "сад греческих корней" — по названиям различных фобий», — рассказал российский специалист, отметив, что ничего сверхъестественного в страхе перед погодным явлением нет.

Кроме того, Тетюшкин добавил, что триггером для фобии может послужить даже то, что не связано с самим туманом.

Погодное явление под названием радиационный туман накрыл столичный регион вечером первого ноября. Руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин сообщил «Ленте.ру», что туман продержится до второй половины дня 2 ноября.