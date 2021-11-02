Россиян предупредили о перемене погоды после «радиационного» тумана

Россиян предупредили о перемене погоды после так называемого радиационного тумана, который накрыл столичный регион вечером 1 ноября. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

По его словам, туман продержится в Москве до второй половины дня 2 ноября. Уже в среду, 3 ноября, ожидается потепление до плюс 9 градусов и небольшой дождь.

Ганьшин пояснил, что охлаждение поверхности земли за счет теплового излучения называется радиационным, поэтому и туманы тоже называют радиационными. Они обычно возникают в ясную погоду, когда в течение дня земля нагревается, а ночью — резко охлаждается. В процессе происходит конденсация водяного пара в приземном слое воздуха, пояснил специалист.

Эколог Антон Хлынов, в свою очередь, считает, что аномально густой туман в столичном регионе появился из-за воздействия техногенных факторов, среди которых загрязнение воздуха транспортом. В Мосэкомониторинге же подчеркнули, что это чисто метеорологическое явление и туман не связан с выбросами.

Ранее в МЧС сообщили, что густой туман в Москве рассеется к 15:00 2 ноября. Позднее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что это произойдет только к 21:00.