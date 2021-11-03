В Москве уровень загрязнения воздуха увеличился почти вдвое

В Москве за прошедшие сутки уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе увеличился почти в два раза. Об этом в среду, 3 ноября, со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

При этом в Мосэкомониторинге столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды утверждают, что превышения концентрации загрязняющих веществ в столичном воздухе после тумана нет.

Днем ранее, 2 ноября, стало известно, что на посту в московском Люблино специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксидов углерода в воздухе в 1,04 раза. Уточнялось, что экологическую ситуацию, в частности, ухудшило сжигание мусора.