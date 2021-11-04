Россиянам пообещали аномально теплую погоду в ряде регионов

Аномально теплая погода, выше нормы на 14-17 градусов, будет в ряде регионов России, пообещал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14-17 градусов ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели», — заявил глава Гидрометцентра.

По его словам, температура на западе Красноярского края составит 4-6 градусов тепла в этот период, а Якутск ждет 6-20 градусов мороза.

Ранее Вильфанд заявил, что нерабочие дни, объявленные в России из-за коронавируса, с метеорологической точки зрения никак не отражаются на погодных условиях, для изменений в атмосфере нужна более сильная энергия. По его словам, циркуляция атмосферы не меняется от того, что люди находятся на работе или дома. Однако Вильфанд подчеркнул, что в нерабочие дни на улицах гораздо меньше машин, поэтому атмосфера становится чище.