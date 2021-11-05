Россиянам пообещали самый теплый день ноября

Днем 5 ноября температура воздуха в ряде регионов приблизится к рекордной отметке в плюс 13 градусов по Цельсию. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что тепло ждет жителей центральной части России. Днем температура воздуха достигнет 11-13 градусов, ночью она также будет достаточно высокой — около 7-8 градусов выше нуля. Также синоптики прогнозируют дождь. «Очень теплая, облачная, ветреная погода», — заключил глава Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, предыдущее максимальное значение для этого дня было зафиксировано в 1938 году. Тогда температура достигла 12,9 градусов.

Ранее москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на 5 ноября. По словам экспертов комплекса городского хозяйства Москвы, местами видимость не будет превышать 200-500 метров.