Москвичам предрекли резкую смену погоды

Вильфанд: погода в Москве и Подмосковье начнет резко меняться в ночь на 9 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в столичном регионе начнет резко меняться уже предстоящей ночью — на вторник, 9 ноября. Его слова приводит «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, 9 и 10 ноября в Москве и Подмосковье температура упадет до минус 5-7 градусов. Он также предрек жителям в четверг, 11 ноября, облачную погоду и до 3 градусов тепла днем.

«В последующем до конца недели, согласно прогнозу Росгидромета, ночной температурный фон будет минус 3 до плюс 2 градусов по Цельсию, днем от нуля до плюс 5 градусов по Цельсию», — заявил Вильфанд.

Он также отметил, что говорить о дате формирования устойчивого снежного покрова пока нельзя.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая зима придет в Московский регион с опозданием на пять суток — 15 ноября.